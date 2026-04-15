愛知県小牧市の巡回バスとして、4月から走行が始まった「EVバス」の販売会社が民事再生手続きに入ったことを受け、市が対応を検討していることが分かりました。 【写真を見る】愛知･小牧市の巡回バス 販売会社が民事再生手続き 市が対応を検討 万博でブレーキ利かないなどの不具合相次いだ｢EVモーターズ・ジャパン｣ 小牧市では、市内の巡回バスとして「EVモーターズ・ジャパン」のEVバス2台が4月1