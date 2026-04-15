15日朝、名古屋市港区の住宅で火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】名古屋･港区で住宅火災 ｢建物から煙が出ている｣住人から通報 消防車など21台が出動 けが人なし 火事があったのは港区七反野の2階建ての住宅で、警察と消防によりますと、15日午前6時ごろ「建物から煙が出ている」と住人から119番通報がありました。 消防車など21台が出動 約3時間半後に消し止められる 消防車など21台が出動して消火活