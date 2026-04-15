サウサンプトンに所属するMF松木玖生が、勝利に貢献するパフォーマンスを見せた。チャンピオンシップ（イングランド2部）第45節が14日に行われ、サウサンプトンはホームでブラックバーンと対戦。サウサンプトンでは松木が先発出場した一方、ブラックバーンに所属するMF森下龍矢とFW大橋祐紀はベンチスタートとなった。試合は24分に松木の絶妙なスルーパスからキャメロン・アーチャーが折り返したところをサイル・ラリンが押