【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩本照（Snow Man）と松田元太（Travis Japan）が、4月16日16時より独占配信開始となる音楽番組『Star Song Special Season3』（Prime Video）の第3回に出演する。 ■スタジオライブはB＆ZAIのオリジナル曲「KISS’N’DOL」と嵐「One Love」のカバー 『Star Song Special』は、ジュニアによるスペシャルなライブや、先輩アーティストとのNGなしのコラボトークなど