【その他の画像・動画等を元記事で観る】 氷室京介が、4月18日21時より氷室京介公式YouTubeチャンネルにて『GREATEST ANTHOLOGY -NAKED- 2014.07.20 横浜スタジアム』をプレミア配信することが決定。一夜限りでの配信となる。 ■「次の横浜スタジアム公演をもって氷室京介を卒業する」と宣言して臨んだ一夜 本映像は、2014年7月20日に横浜スタジアムで行われたソロ25周年ツアー最終公演の記録。直前の周南公演で「次の