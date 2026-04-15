【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの新曲「陰ニモ日向ニモ」のリリースを記念した配信「『陰ニモ日向ニモ』リリース記念スペシャル配信＠LINE MUSIC」が、音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」（iPhone・Android対応）にて、4月15日19時より開催される。 ■ファンから募集したお悩みにも回答 配信では、Travis Japan のメンバーたちによる、最新シングル「陰ニモ日向