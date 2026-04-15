日経225先物は11時30分時点、前日比260円高の5万8290円（+0.44％）前後で推移。寄り付きは5万8700円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8845円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。開始直後には5万8900円まで買われる場面もみられたが、その後は売り買いが交錯するなかで、次第に持ち高調整によるロング解消が優勢となり、終盤にかけては5万8230円まで上げ幅を縮めた。 トランプ米大統領は、米国とイランの和平