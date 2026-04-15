15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の5万8330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万8162.84円に対しては167.16円高。出来高は1万6491枚となっている。 TOPIX先物期近は3778ポイントと前日比18.5ポイント高、現物終値比9.77ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58330+420