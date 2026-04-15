4月8日にスタートしたフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）で主演を務めるディーン・フジオカ（45）がこのほど、ドラマの囲み取材に出席。今回ディーンは主演のほか、主題歌も自らが作詞作曲するなど、まさに全身全霊でドラマに臨んでいる中、役作りに対する想いや、命という尊い存在に向き合うための決意を語った。【写真】『LOVED ONE』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】本作は、日本社会が抱