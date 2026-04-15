広島・呉と松山を結ぶ、瀬戸内海汽船の新たな高速船の進水式が行われました。今月３日、尾道市で行われた進水式には、瀬戸内海汽船の役員らが出席しました。新しい高速船の名前は「AIVINT（アイヴィント）」。安芸と伊予、瀬戸内の2つの地域を繋ぐ新しい風となるようにと名づけられました。全長は31.5メートル。ドイツ製の推進器を採用することなどで高速性と静粛性を高めました。定員は約100人で、広島と松山の間を約80分で