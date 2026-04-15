アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の登場キャラ・世良真純の設定画＆紹介文が公開された。【画像】知らなかった！世良真純の愛用バイク公開されたキャラ設定画世良真純は「蘭のクラスに転校してきた女子高生探偵で、ジークンドーの使い手。ボクっ娘で中性的な容姿から、初対面では男性と見間違えられることがほとんど。長兄は赤井秀一で、次兄はプロ棋士の羽