田植えシーズンを前に、北海道東川町で農業関係者が参加し、２０２６年のコメの豊作などを祈願する「播種祭」が行われました。「播種祭」は毎年田植え前のこの時期に行われる神事で、農業関係者らが参加しました。会場の祭壇にお祓いした種もみが供えられ、祝詞を上げた後、ビニールハウスに運ばれ、関係者らが１年の豊作と農作業の安全を祈願しました。（東川町農業協同組合牧清隆組合長）「いよいよ本年の水稲生産