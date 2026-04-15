元グラビアアイドルでタレントの“はましょー”こと浜田翔子（40）が15日、自身のインスタグラムにて、第4子男児を出産したことを報告した。【写真】みんなカワイイ…！家族ショットとともに第4子出産を報告した浜田翔子投稿で「第4子出産しました」と絵文字を添えて報告。家族6人の写真など3枚の写真も公開し、「無事に会えてほっとしています。男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です」「これからもよろしくお願いします」とつづ