声優・俳優の津田健次郎、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が15日、都内で行われた『Schick HYDRO リニューアル・肌ケア啓発PRイベント』に参加した。【集合ショット】意外な組み合わせ！津田健次郎＆たくろうクイズコーナーを実施。関係者がYouTubeで見た誤ったカミソリの使い方は、という内容で上映されたのは、たくろうが出演した動画だった。そこでは、きむらが「お笑い芸人で〜す」と軽やかにあいさつし、