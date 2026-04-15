Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、あす16日配信の音楽番組『Star Song Special』（Prime Video）に出演する。ライブを披露した8人組グループ・B&ZAIと対談した。【番組カット】かっこよすぎ…！白い王子様衣装でライブを披露するB&ZAIシーズン3の第3回となる同番組は、ライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。スタジオ