俳優の石田ひかりが主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイト」枠新ドラマ『鬼女の棲む家』（毎週水曜深0：24〜）の第3話が、きょう15日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【写真】鬼女の家族キャストが発表本作は、何気ない日常の裏で匿名の暴力が渦巻く“現代の闇”を描いた、完全オリジナルのサイコサスペンス。SNSに映るわずかな情報から住所や家族構成まで特