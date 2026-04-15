テレビアニメ『魔女と傭兵』が日本テレビ系にて2027年より全国放送されることが決定した。あわせて、ティザービジュアル、ティザーPV、メインキャラ設定、スタッフ＆キャスト情報が解禁された。ジグ＝クレイン役を坂泰斗、シアーシャ役を早見沙織、アニメーション制作はエイトビットが担当する。【画像】早見沙織のキャラ可愛い！公開された『魔女と傭兵』場面カット同作は、互いに敵対関係だった「孤独な魔女」と「孤高の傭兵