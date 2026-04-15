5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、17日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ(毎週金曜後11:17 ※関西ローカル)』に「特命局長」として出演する。【番組カット】シュールすぎ！裸でツイストゲームに挑む様子横山が「特命局長」を務めるのは、先週に続き2回目となる。ジュニア時代に共演した石田靖探偵から「余裕ですね？」と言われると、「余裕じゃないです！ やっぱ夢物語です。何かふわふわしてます」と興奮が収ま