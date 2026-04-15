キリンビバレッジは、「iMUSE（イミューズ）」シリーズから、機能性表示食品「iMUSE フルーツリフレッシュ」2商品を2026年4月14日に発売。「グレープフルーツミックス」「アップルミックス」免疫ケアが手軽にできる同シリーズから、"おいしさ"と"止渇感"を両立し、手軽に飲みやすい「iMUSE フルーツリフレッシュ グレープフルーツミックス/アップルミックス」が登場。いずれも、機能性関与成分として「健康な人の免疫機能の維持を