フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」が15日から北米市場でのサービス提供を開始した。今回はフジテレビのプラットフォームとしては初めての海外進出となる。今後は100カ国以上への拡大をめざし、グローバル展開を加速させる。【写真】FODプレミアム2025年人気作品ランキング1位『波うららかに、めおと日和』FOD SHORTは、2025年7月にサービスを開始。今回の海外進出では、まずアメリカ・カナダの北米市