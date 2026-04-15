小学館は15日、コロコロコミックとちゃおから生まれた新雑誌『コロちゃお』発のホラー漫画3作品のコミックスが28日に発売されることを発表した。『SHAMAN KING』武井宏之氏の最新作『呪ロ』、『近畿地方のある場所について』背筋氏の漫画原作初挑戦『キルレート・カオス』、第四境界原作の本格ホラー『幽拐少女』の3作品となっている。【画像】怖すぎる！コロコロ×ちゃおのホラー漫画イラスト■『呪ロ』あらすじ2046年。ついに