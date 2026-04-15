昨年12月にアイドルプロジェクトKAWAII LAB.よりデビューしたMORE STARが、新曲「あしたの準備ができたなら」をきょう15日に配信リリースした。【ライブ写真】フレッシュなパフォーマンスを見せたMORE STARメンバーのソロショットも！MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人組グループ。全員がKAWAII LAB. MATES出身という平均年齢18歳の新生