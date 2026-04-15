7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の特別映像「集まれ！山口くん推し隊◆（ハートマーク）キックオフパーティー」が、きょう午後8時から配信される。【動画】高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志がボケ＆ツッコミ連発原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのは