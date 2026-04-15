最新作『ゴジラ-0.0』のファーストティザーが15日に解禁され、わずかな映像ながらもファンの間で考察が加速している。「ゴジラは進化と変化をし続ける」「確実に巨大化している」「ゴジラが帰ってきた」といった期待の声が上がる中、注目を集めているのが、前作『ゴジラ-1.0』から続投する神木隆之介演じる主人公・敷島浩一と浜辺美波演じる典子の“その後”だ。【動画】記事内で紹介しているファーストティザー映像監督・脚本