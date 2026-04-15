新潟・弥彦村にある自動運転バスが男女2人を巻き込む事故を起こした。バスは歩行者を避けるために手動運転に切り替えたあと、誤って歩道のほうに進んでしまったとみられる。同村での自動運転バスによる事故は3回目で、今後については慎重に判断するという。自動運転バスが事故…手動運転のミスか新潟・弥彦村で12日、運転手不足解消の一手として期待されている自動運転バスで、3度目の事故が発生した。この日、同村が運行する「ミ