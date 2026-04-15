お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子さんが4月14日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットに取り組む様子を動画で公開しました。 【写真を見る】【 北陽・虻川美穂子 】地道なダイエット動画公開「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！」反響続々「腹回りに親近感がわきます」「同世代としてステキ」投稿では「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！」とコメントし、室内でのエクササイズに励む姿を