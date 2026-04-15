俳優の佐々木希が、デビュー20周年を記念して10年ぶりにカレンダーを発売する。6月9日より発売される本作は、『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス）と題され、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくりカレンダーとなっている。【別カット】おでこがカワイイ！もちもち肌を披露する佐々木希撮り下ろされたカットには、ベッドで目覚めて視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に