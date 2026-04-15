俳優の河内大和（47）が主宰するシェイクスピアカンパニー「G.Garage///」の新作「冬物語」が、8月26日から東京・すみだパークシアター倉で上演される。「冬物語」は、シェイクスピア晩年のロマンス劇。嫉妬に飲み込まれ崩壊した王とその家族が、喪失の果てに、長い年月を経て、静かで力強い希望と再生へと向かう物語。数多くのシェイクスピア作品で主演を務めてきた真以美のほか、俳優・声優として幅広く活躍し、第15回声優ア