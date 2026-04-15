日本時間15日、午前11時過ぎに始まったメッツ戦。ドジャースの大谷翔平選手が1番指名打者で先発出場。山本由伸投手も今シーズン3勝目をかけ先発のマウンドに上がっています。開幕から安定したピッチングを見せる山本投手でしたが、初回、甘く入ったストレートを1番のF.リンドーに狙われ、いきなり先頭打者ホームランを許します。それでもこれで崩れることなくその後は後続を抑え、初回を1点で切り抜けます。一方きのう右肩にデッド