【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】イスラエルとレバノンは１４日、米国のワシントンで高官協議を行い、レバノンの親イラン勢力ヒズボラへの対応を含めた和平実現に向けて、直接交渉を開始することで合意した。戦闘停止条件を巡る主張の隔たりは大きく、和平につながるかは不透明だ。イスラエルとレバノンの直接協議は、１９９３年以来となる。協議は米国も含めた３者協議の形式で約２時間行われた。出席したルビオ米