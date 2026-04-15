12日に行われた自民党の党大会で陸上自衛隊の現役の隊員が登壇し、国歌を歌唱しました。これについて、自衛隊員の「政治的中立」を損ねないか、懸念する声が出ています。【写真を見る】制服姿で歌唱する自衛隊員現役自衛官が“制服姿”で…自民党大会で国歌歌唱自民党の「最高機関」とされる年1回の党大会。衆院選大勝を収めた今年は、熱気に溢れました。ゲスト出演したのは、ミュージシャンの世良公則氏。高市総理は立ち上がって