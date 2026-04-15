インタビューに答える東海林さだおさんサラリーマンの哀歓を描いた漫画や、軽妙な食のエッセーで知られた漫画家東海林さだお（しょうじ・さだお、本名庄司禎雄＝しょうじ・さだお）さんが5日午前、心不全のため東京都の病院で死去した。88歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻久江（ひさえ）さん。手塚治虫に憧れて漫画家を志した。1960年代から雑誌で連載を手がけ、週刊文春の「タンマ君」、週刊現代の「サラリー