お笑いコンビ「ミルクボーイ」の駒場孝（40）が14日、大阪市内で行われた男性8人組「OCTPATH」の2人との対談取材会に出席。自身が初めて作詞提供した楽曲「まっすぐなまま」を「ミルクボーイ史であり僕史」とPRした。「OCTPATH」は15日、9thシングル「Steppin'!!!／まっすぐなまま」（ダブルAサイドシングル）を発売。駒場はメンバーの太田駿静、四谷真佑、と取材会に登場し、作品への思いを熱くトークした。共同制作のAJ氏