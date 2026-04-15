交通トラブルがきっかけで、相手のドライバーに刃物のようなものを見せて「出てこいよ」と脅すなどした疑いで78歳の男が逮捕されました。笠間實容疑者は14日、千葉県・白子町の路上で、20代の男性が運転する車のドアを叩き、刃物のようなものを見せながら「出てこいよ」などと怒鳴って脅した疑いがもたれています。男性は、すぐに110番通報をして、笠間容疑者は、その場を立ち去っていました。2人は、直前に、車の運転をめぐってト