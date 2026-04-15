●ブリュワーズ7−9ブルージェイズ○＜現地時間4月14日アメリカンファミリー・フィールド＞トロント・ブルージェイズが敵地9連戦の初戦に逆転勝利。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」でフル出場し、同点適時打含むマルチ安打を記録した。岡本は最速167キロの剛腕ミジオロウスキーに対して2打席凡退が続くも、7回表に4試合ぶりの快音。一死走者無しでの第3打席、3番手左腕ゼルパの外角低めスライダーを二遊間深く