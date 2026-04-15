長期間同じボブを続けているなら、レイヤーをプラスして今っぽさを手に入れてみては？ エッジの効きすぎない「控えめなウルフボブ」なら、ボブの柔らかさをキープしたまま無理なく印象をアップデートできるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすいウルフボブをご紹介します。 ミルクティベージュの大人可愛いプチウルフボブ トップをショートのような