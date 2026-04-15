幼い子どもを預けて働くことに罪悪感を抱いていた知人。実母からのアドバイスを実行したところ、子どもたちに驚きの変化が起こりました。知人から聞いたお話を紹介します。 働きたい 私は6歳の女の子と1歳の男の子を持つママです。 長女の出産のため退職してから、ずっと専業主婦をしてきました。 そんな私ですが、もともと外に出るのが好きな性格ということもあり、「働きたい」とずっと思っていました。 ですが、