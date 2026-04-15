シンガー・ソングライターのジャスティン・ビーバーが初のヘッドライナーを務めたコーチェラ・フェスティバルでのパフォーマンスをめぐり、観客から厳しい批判が殺到している。現地時間11日夜のステージは、エネルギッシュな復活公演を期待していたファンの想像とかけ離れた内容だった。 【写真】グラミー賞では「下着姿」で出演物議かもしたジャスティン・ビー