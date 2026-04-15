浜野まいかが先制ゴールを決めたなでしこジャパン（日本女子代表）は、現地時間4月14日に米国遠征の2戦目でアメリカ女子代表と対戦。前半27分に幸先よく先制ゴールを奪い、「深い切り返しで勝負あり」「結構びっくりゴール」など注目を集めている。この遠征ではアメリカとの3連戦が予定され、初戦からスタメンを9人変更して臨んだ。その前半27分、中盤でのパスカットからショートカウンターを発動した日本はMF長野風花からの縦