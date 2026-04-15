新入社員歓迎のために企画したBBQ、参加するのは先輩社員だけ――。そんなエピソードがSNSで話題になっています。投稿者は「BBQだからみんな来ると思ってた」「今までの子たちは全員来てた」と驚いた様子でした。かつては当たり前のように行われてきた休日の社内イベント。しかし、「休日はプライベート」「参加は任意と言いつつ断りづらい」といった声も広がり、令和の若手社員の価値観は大きく変化しています。社内のコミュニケ