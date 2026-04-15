松木玖生がブラックバーン戦で途中交代イングランド2部サウサンプトンは、4月14日に行われたチャンピオンシップ第45節でブラックバーンと対戦し、3−0の勝利を収めた。この試合の後半26分にベンチへ退いた日本人MF松木玖生は左足を痛めた様子を見せていたが、トンダ・エッカート監督が重傷ではないという見通しを口にした。リーグ戦で2試合ぶりに先発出場した松木は、4−2−3−1のトップ下で存在感を見せる。前半25分には絶妙