俳優・河内大和が主宰する劇団「Ｇ．ＧＡＲＡＧＥ／／／」が１５日、最新作「冬物語」（８月２６〜３０日、東京・すみだパークシアター倉）を上演することを発表した。海外でも反響を呼んでいる映画「８番出口」の“歩く男”役で注目を集めている河内が主宰する、シェークスピアカンパニー「Ｇ．ＧＡＲＡＧＥ／／／」の最新作。シェークスピア晩年のロマンス劇として知られる本作は、嫉妬という人間の闇と、それを超えて立ち上