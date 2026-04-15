☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝毛利、日本ハム＝加藤貴３連敗中のロッテは新人の毛利が３登板目を迎える。開幕戦の西武戦（ＺＯＺＯマリン）で勝利し、２登板目の３日ソフトバンク戦（同）は７回５安打２失点も勝ち負けつかず。１４日の日本ハム戦に勝って、開幕戦を勝利した新人開幕投手が開幕２連勝となれば、プロ野球初年の１９３６年を除き、１９４７年の池田善蔵（太陽＝○○●）、１９５８年の