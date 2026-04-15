ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・宮近海斗（２８）の２週連続インタビュー後編。１５日にリリースする２枚目のＣＤシングル「陰ニモ日向ニモ」の魅力を紹介すると同時に、「幸せ」と語るグループの現在地のその先を「７人が楽しい、好きという気持ちをずっと持ち続けられたら」と見据えた。（ペン・奥津友希乃）グループの最新曲「陰ニモ日向ニモ」は、クールで大人な雰囲気と、スピーディーで中毒性のあるメロディーが反響を呼ん