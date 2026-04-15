◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、同点の３回１死走者なしで迎えた２打席目は、２球目の外角ストレートをはじき返したが、遊ゴロに倒れた。１打席目は左飛。ここまでは初対戦のメッツ先発Ｎ・マクリーン投手の前に２打数ノーヒットに倒れている