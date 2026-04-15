鹿島のＦＷ師岡柊生が、約１年ぶりに公式戦のピッチに帰ってきた。１２日の明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節川崎戦（２〇０）で、後半４７分から出場。左アキレス腱断裂の重傷を負った２５年４月２０日の岡山戦（２〇１）以来の出場だった。＊＊＊師岡の声は弾んでいた。「もう本当にうれしいです。良かったです」。鹿島サポーターの大声援を受け、後半４７分にピッチへ。強烈な右足シュートを見舞うなど、大きな一