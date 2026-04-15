セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじオンライン」に「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐 再戦」が登場。「猪名寺乱太郎」たちと五年生の先輩たちのオンラインくじが、リニューアルされます☆ セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐 再戦」 価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)くじ販売期間：2026年4月15日11:00〜2026