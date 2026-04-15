実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表され、凪誠士郎役は9人組グローバルグループ・&TEAMのKが担当することがわかった。あわせてビジュアルが公開されると、ネット上で歓喜の声があがっている。【画像】顔そっくり！実写映画『ブルーロック』凪誠士郎のビジュアル演じる凪誠士郎は、桁外れのサッカーセンスを誇る天才フォワード。極度のめんとくさがり屋でサッカーにも興味がなかったが、同じ高校