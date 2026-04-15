原油の安定供給が懸念される中、高市総理はきょう、石油由来の医療物資などを生産するアジアの供給体制を維持するため、総額およそ1兆6000億円の金融支援を表明することが分かりました。中東・ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて、石油の備蓄量が少ない東南アジアを中心に、石油の安定確保が課題となっています。こうした中、きょう午後、アジアのエネルギー問題を議論するAZEC＝「アジア・ゼロエミッション共同体」の首脳会合が