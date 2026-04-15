14日の参議院外交防衛委員会で、日本維新の会の松沢成文議員が、アメリカとイランの対立をめぐって「日本外交の存在感が見られない」と指摘、「岸田文雄元総理を特使として中東に派遣すべき」と提案した。【映像】茂木外相「王毅外相が28回、私は30回会談」（実際の様子）松沢議員は冒頭、「先日アメリカ、イスラエルとイランの間で2週間の停戦合意がなされました。その裏には中国とパキスタンの極めて具体的な外交努力があっ